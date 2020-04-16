По Чернобылем вновь горят леса

Отряд из 500 пожарных направили в Чернобыль, об этом сообщил член общественного совета госагентства по управлению зоной отчуждения. Неподалеку от АЭС снова загорелись леса. Огонь охватил зону отчуждения еще 4 апреля. За 10 дней сгорели 12 заброшенных сел, половина Рыжего леса и военный городок Чернобыль-2. Пламя подошло к хранилищу радиоактивных отходов. Ситуацию охарактеризовали как сложную и неконтролируемую. Огонь тушили более 400 человек, в том числе экипажи. Во вторник пожар удалось взять под контроль. Успеху спецоперации способствовал сильный дождь, который прошел в районе бедствия ночью.