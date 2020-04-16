Собянин провел совещание с Комитетом по борьбе с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин провел онлайн-совещание с членами Комитета по борьбе с коронавирусом. В составе команды — 22 специалиста, это главы крупнейших медучреждений и эксперты Департамента здравоохранения столицы. Мэр обсудил с врачами организацию лечения пациентов с вирусом.