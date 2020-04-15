Штраф за загрязнение улиц грузовиками введут в Башкортостане

Депутаты Госсобрания Башкортостана намерены внести изменения в кодекс об административных нарушениях. Новые штрафы будут предусмотрены в случае загрязнения территорий, связанного с эксплуатацией транспортных средств.

По словам спикера парламента Константина Толкачева, нередко грузовики выезжают со строек или из мест проведения земляных работ с немытыми колесами. В итоге грязь оказывается на проезжей части. Также бывают случаи мойки автомобилей в не предназначенных для этого местах. К нарушениям также отнесут отсутствие тента на грузовике, который предотвращает рассыпание груза. Об этом пишет ИА «Башинформ».

Размер штрафа за загрязнение улиц составит от 500 до 1 тыс. рублей для физических лиц, 4-7 тыс. рублей для должностных лиц и 20-25 тыс. рублей для юридических лиц.

Также предполагается ввести ответственность за подтопление улиц и дворов в результате утечки воды из инженерных сетей.