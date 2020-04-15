В ФРГ задержали уроженцев Таджикистана по подозрению в подготовке теракта

Четверых мужчин задержали в Германии по подозрению в подготовке теракта. По данным источников журнала Der Spiegel, подозреваемые являются выходцами из Таджикистана и имеют связи с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Задержание происходило в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Утверждается, что подозреваемые изначально намеревались поехать в Таджикистан для совершения террористических актов против правительства. Однако впоследствии банда решила остаться в Германии. Предположительно, их целью были организации, связанные с США, а также люди, резко выступающие против ислама.

В интернете подозреваемые успели приобрести вещества, необходимые для создания самодельных взрывных устройств. По версии правоохранителей, главарем банды является 30-летний Равсан Б., который находится под стражей с 2019 года.

В начале апреля в Крыму силовики задержали двух уроженцев Средней Азии, подозреваемых в намерении уехать в Сирию и присоединиться там к террористам. Известно, что задержанные 1997 и 1999 годов рождения придерживаются радикальных исламистских взглядов.