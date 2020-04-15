Прямой эфир

В ФРГ задержали уроженцев Таджикистана по подозрению в подготовке теракта

0
Фото: Global Look Press/Stefan Puchner/dpa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четверых мужчин задержали в Германии по подозрению в подготовке теракта. По данным источников журнала Der Spiegel, подозреваемые являются выходцами из Таджикистана и имеют связи с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Задержание происходило в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Утверждается, что подозреваемые изначально намеревались поехать в Таджикистан для совершения террористических актов против правительства. Однако впоследствии банда решила остаться в Германии. Предположительно, их целью были организации, связанные с США, а также люди, резко выступающие против ислама.

В интернете подозреваемые успели приобрести вещества, необходимые для создания самодельных взрывных устройств. По версии правоохранителей, главарем банды является 30-летний Равсан Б., который находится под стражей с 2019 года.

В начале апреля в Крыму силовики задержали двух уроженцев Средней Азии, подозреваемых в намерении уехать в Сирию и присоединиться там к террористам. Известно, что задержанные 1997 и 1999 годов рождения придерживаются радикальных исламистских взглядов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Силовик погиб в ходе контртеррористической операции в Каире
ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020