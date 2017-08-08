Прокуратура Симферополя направила кинотеатрам крымского города предостережения о недопустимости показа трейлера фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя после обращения депутата Госдумы Натальи Поклонской. Об этом сообщил адвокат режиссера Константин Добрынин.

Документ был адресован на имя и. о. директора ООО «Кинотеатр им. Т.Г. Шевченко». В нем подчеркивается недопустимость нарушения требований федеральных законов «О рекламе», «О противодействии экстремистской деятельности».

«Я не исключаю, что другие руководители кинотеатров на территории города также получили аналогичные предупреждения», — приводит ТАСС слова представителя защиты режиссера.

В предостережении отмечается, что прокуратура Симферополя рассмотрела обращение депутата Госдумы Поклонской Натальи Владимировны по поводу показов рекламных трейлеров фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя в кинотеатрах города, содержание которых грубо оскорбляет чувства верующих. При этом зампрокурор города Александр Щитков установил, что сейчас в кинотеатрах столицы Крымской Республики трейлеры к этой картине не транслируются.

Адвокат обратился к генпрокурору с просьбой проверить обстоятельства вынесения данного предостережения и принять меры к отмене актов, нарушающих права и интересы создателей картины и будущих кинозрителей.