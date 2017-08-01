Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе считает, что православная общественность может участвовать в «Большом молитвенном стоянии» против кинокартины режиссера Алексея Учителя «Матильда», к которому призвала депутат Госдумы Наталья Поклонская, если это не противоречит российскому законодательству и не оскорбляет чувств и прав других лиц.

Кипшидзе согласился, что новая работа Учителя «вызывает несогласие у некоторой части православной общественности».

«Для выражения своего несогласия они (православные активисты. — «Известия») используют все предусмотренные законом средства. Мы не видим в этом ничего предосудительного, если это будет оставаться в рамках гражданского законодательства», — подчеркнул представитель РПЦ, его слова приводит РБК.

Кипшидзе также подчеркнул, что любые акции протеста и несогласия являются «гражданскими акциями».

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская призвала 31 июля на своей странице в соцсети «ВКонтакте» всех православных и лично самого режиссера Алексея Учителя принять участие в проведении молитвенного стояния, участники которого будут молиться «за вразумление создателей такого кино».