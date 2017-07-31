Депутат Государственной думы Наталья Поклонская пригласила режиссера Алексея Учителя на встречу с противниками его фильма «Матильда». Об этом депутат написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Депутат предложила режиссеру лично встретиться с гражданами, которые обратились к ней с заявлением «об осквернении святынь и оскорблении религиозных чувств» его фильмом «Матильда». По мнению Поклонской, встреча должна убедить режиссера «в существовании людей, защищающих веру и конституционные права», сообщает RT.

Депутат также отметила, что во вторник, 1 августа, верующие соберутся на территории храма Воскресения Христова в Кадашах, чтобы помолиться «за вразумление» создателей фильма.