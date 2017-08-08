Международное рейтинговое и исследовательское агентство Standard & Poors (S&P Global Ratings) опубликовало обзор аналитиков, посвященный новым антироссийским санкциям Вашингтона. В документе говорится, что из-за санкционных мер США в отношении России Европа может получить неопределенность и даже проблемы на газовом рынке.

На прошлой неделе вступил в США вступил новый закон, по нему Белый дом может повлиять на финансирование строительства трубопроводов для экспорта энергоресурсов из РФ. Документ может перекрыть Европе российский газ, считают в Standard & Poors, сообщает телеканал «Звезда». Эксперты полагают, что санкции могут задержать строительство трубопроводов или вовсе отменить их. Это может вызвать рост цены на газ и также спровоцировать его нехватку в странах ЕС.