Россия сократит зависимость от американской валюты и платежных систем в ответ на новые санкции США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Мы, конечно, активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением какой-то зависимости от американских платежных систем, от доллара как расчетной валюты и так далее. Теперь это становится насущной необходимостью», — отметил дипломат.

Рябков отметил, что выстраивать экономические схемы необходимо, учитывая долгосрочный характер санкций.

«Проблема в том, что без санкции обеих палат конгресса, без принятия решений, которые законодательным порядком отменят всё то, что они сейчас наворотили в российско-американских отношениях, избавиться от этого будет очень трудно. И времени уйдет много, это факт», — добавил он.

При этом Рябков подчеркнул, что если не уменьшить зависимость от американской валютно-финансовой системы, Россия «будет всё время сидеть у них на крючке — ровно то, что им и нужно».

Президент США Дональд Трамп ранее подписал законопроект о санкциях против России, КНДР и Ирана, который ранее одобрил конгресс. При этом помощник главы американского государства генерал Герберт Макмастер заявил, что Трамп хочет противостоять России, если Москва затрагивает американские интересы, но также ищет области для сотрудничества с Москвой.