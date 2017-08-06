МИД Польши приветствует те санкции США против России, которые могут затронуть реализацию проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом в воскресенье заявил глава польского внешнеполитического ведомства Витольд Ващиковский в интервью «РИА Новости».

«…Это политический проект. И если американская политика будет включать санкции в отношении этого проекта, мы эти санкции будем приветствовать», — сказал польский министр.

Ващиковский добавил, что, по мнению Варшавы, оба проекта «Северного потока» создавались Россией «против европейской солидарности и энергетической безопасности».

По словам министра, Варшава готова покупать сжиженный природный газ (СПГ) у США по конкурентоспособным ценам. Пока же американское топливо не поставляется в Польшу.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении санкций 3 августа. В правительстве Германии, участвующем в проекте «Северного потока-2», новые ограничительные меры назвали незаконными. В Берлине считают, что Вашингтон пытается наладить поставки своего СПГ в Европу.