Министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс привел в понедельник к присяге нового директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рэя. Об этом сообщает пресс-служба минюста.

Джефф Сешнс напомнил, что Кристофер Рэй в прошлом был одним из федеральных прокуроров США и успешно доводил до вынесения обвинительных заключений дела «террористов, воротил, торговавших наркотиками, и преступников из числа «белых воротничков».

Напомним, 1 августа кандидатура Рэя, выдвинутого на пост директора ФБР президентом Дональдом Трампом 7 июня, была утверждена 92 голосами членов верхней палаты конгресса против пяти. Американский лидер назвал нового главу ФБР «безукоризненно квалифицированным» специалистом.

Дональд Трамп отправил прежнего главу ФБР Джеймса Коми в отставку 9 мая, подчеркнув, что был не удовлетворен его работой.