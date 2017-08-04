Генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что свобода прессы не может быть неограниченной. На пресс-конференции в пятницу Сешнс пообещал возбуждать уголовные расследования против тех чиновников, кто допускает утечки из Белого дома, передает ТАСС.

«Разглашение информации должно прекратиться. Чтобы предотвратить утечки, все ведомства и конгресс должны делать больше», — сказал генпрокурор.

По его словам, обвинения в разглашении секретных данных уже предъявлены четырем чиновникам. Сешнс отметил, что за первые полгода работы новой администрации президента министерство юстиции приняло на рассмотрение столько же случаев разглашения секретной информации, сколько за последние три года. Он добавил, что «нужно сбалансировать роль прессы» с защитой национальной безопасности.

Последней на данный момент утечкой из Белого дома стала расшифровка телефонного разговора Трампа и президентом Мексики. Текст переговоров опубликовало издание Washington Post.

Сешнс принял предложение президента Трампа о возглавить генпрокуратуру в ноябре прошлого года. В минувшем июле президент США заявил, что разочарован работой генпрокурора из-за неудачного расследования, связанного с Хиллари Клинтон, но отказался отправлять его в отставку.