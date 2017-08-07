Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Германию в помощи террористам. С таким заявлением турецкий президент выступил перед представителями властей провинции Ризе.

«В Германии проживают 3 млн наших граждан, что в этом плохого? Германия поддерживает только террористов. Я направил им 4,5 тыс. личных документов [боевиков]. Никакого ответа не последовало», — отметил Эрдоган.

Также он добавил, что ФРГ отказывается выдавать предполагаемых экстремистов по запросу Турции.

«Они могут запросить экстрадицию террориста из Турции, но сами не будут никого высылать по нашему запросу. И вы говорите, что у вас есть судебная система, а в Турции ее нет», — сказал Эрдоган.

Отношения Берлина и Анкары обострились после того, как в Турции задержали шесть немецких правозащитников, которых обвинили в членстве в террористических организациях.

После этого глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что ФРГ может пересмотреть свою политику в отношении Турции, но также Берлин готов налаживать диалог с Анкарой, если турецкие власти изменят свою риторику.

«Мы готовы протянуть руку Турции. Однако новое начало предполагает изменение как риторики Анкары, так и ее фактических действий», — сказал министр.