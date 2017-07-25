Кремль не стал комментировать заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о заключении соглашения о поставках Москвой Анкаре ракетных комплексов С-400.

Позицию России озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не комментируем», — цитирует его ТАСС.

Ранее турецкий лидер сообщил о подписании документов о поставках Россией С-400 и последующем совместном производстве этих ракетных комплексов.

При этом, предвидя критику со стороны заокеанских союзников, Эрдоган заметил, что другой член НАТО — Греция уже много лет использует более раннюю модификацию российских комплексов С-300.