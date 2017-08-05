Турция в ближайшее время может возобновить военную операцию «Щит Евфрата» в Сирии, завершенную в марте этого года. Об этом в субботу заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Миллиет».

«Мы решительно настроены при помощи операции «Щит Евфрата» вонзить кинжал в самое сердце терроризма в Сирии и таким образом расширить зону ее проведения», — сказал турецкий президент.

Операция «Щит Евфрата» началась в августе прошлого года, армия Турции заняла города Джараблус и Эль-Баб на севере Сирии.

Через шесть месяцев турецкий совет национальной безопасности под председательством Эрдогана заявил, что цели операции достигнуты. В частности, предотвращена угроза, исходящая от ИГ (движение запрещено в России), а также возвращены на родину сирийские беженцы.

В ходе операции при участии России была создана буферная зона между турецкой армией и курдским ополчением.