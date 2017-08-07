Президент России Владимир Путин во время своей двухдневной остановки в Сибири питался тем, что сам добывали в тайге. Об этом рассказал Николай Денисов — пресс-секретарь главы Хакасии Виктора Зимина, который сопровождал президента.

«Питались — что добудут. Здесь много дичи и рыбы. Готовили очень вкусные и нежные щучьи котлеты, уху и другие блюда», — рассказал Денисов.

Также на своей странице во «ВКонтакте» пресс-секретарь отметил, что главе Хакасии на долгие годы запомнится проведенное вместе в Путиным время. Как рассказал Зимин, президент очень прост в общении и обладает потрясающей памятью.

Владимир Путин 3 и 4 августа посещал Дальний Восток, а по пути туда сделал двухдневную остановку в Южной Сибири, где не только рыбачил на горных озерах, но и ходил по рекам на моторных лодках и плотах, совершал переходы по горам на квадроциклах и пешком. Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Ранее на сайте Кремля были опубликованы видео о путешествии главы государства по Южной Сибири и кадры подводной охоты Путина на щуку в горном озере, которые были сняты установленной на маске президента камерой GoPro, а также 35 фотографий из отпуска главы государства.