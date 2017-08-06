Президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин встретятся в сентябре для обсуждения ключевых вопросов двусторонних отношений, уделив особое внимание проблеме КНДР. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Предстоят новые контакты, в том числе в Сямыне, это уже будет совсем скоро, через месяц», –– сообщил глава российской дипмиссии в ходе встречи с главой МИД Китая Ван И.

Лавров подчеркнул, что Москва полностью разделяет позицию Пекина по вопросам российско-китайских отношений. Встреча Лаврова и Ван И проходит на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.

В сентябре в китайском городе Сямыне пройдет саммит лидеров стран БРИКС. Путин прибудет в Китай для участия в саммите 3-5 сентября.