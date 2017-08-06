Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и его американский коллега Рекс Тиллерсон не ответили на вопрос американской журналистки об антироссийских санкциях США.

Встретившись в воскресенье в Маниле, министры иностранных дел обменялись приветственными фразами и сказали несколько слов о графике работы на ближайшие дни. После этого представителей СМИ попросили удалиться, но американская журналистка успела задать вопрос про новые санкции Вашингтона в отношении Москвы.

Лавров и Тиллерсон не стали на него отвечать. 27 июля Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение антироссийских санкций, 2 августа закон был подписан президентом Дональдом Трампом.