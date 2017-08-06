Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Сирии. Помимо прочих вопросов, главы внешнеполитических ведомств России и Турции обсудили реализацию меморандума о создании зон деэскалации в этой стране.

Встреча министров состоялась в Маниле на полях регионального форума АСЕАН. На сайте МИД РФ опубликовано сообщение, в котором говорится об обсуждении Лавровым и Чавушоглу разнообразных аспектов российско-турецких отношений.