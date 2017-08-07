Пресс-служба Кремля опубликовала в понедельник полную версию видео о путешествии президента России Владимира Путина по Сибири в начале августа. Ролик размещен на сайте администрации российского лидера.

«Владимир Путин на отдыхе занимался подводной охотой с маской и трубкой, в гидрокостюме, на маску была установлена камера GoPro… В связи с большим интересом к пребыванию Владимира Путина в Тыве фото- и видеоматериалы публикуются в полном объеме», — говорится в сообщении.

Глава государства совершил остановку в Сибири с 1 по 3 августа перед посещением Дальнего Востока 3 и 4 августа. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в течение двух часов «гонялся за щукой» в горном озере.

На сайте были размещены 35 фотографий из отпуска главы государства, а также 46-минутное видео и его укороченная версия в 6 минут.