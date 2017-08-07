Проект поправок к закону об ОСАГО, ориентированный на защиту водителей и автовладельцев, разработан в Министерстве финансов России. Об этом в понедельник, 7 августа, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

Поправками страховщикам предлагается во время переходного периода к свободным тарифам самостоятельно устанавливать коэффициенты, только понижающие стоимость полиса. Газета пишет, что проектом им дается право самостоятельно устанавливать ставку тарифа внутри базовых значений, которые утверждает ЦБ. В настоящее время «вилка» тарифов устанавливается регулятором на каждый отдельный вид транспорта.

По данным издания, проектом предусматривается, что ЦБ будет устанавливать общие границы базового тарифа, а страховщик сможет самостоятельно определять конкретное значение тарифа в зависимости от характеристик автомобиля, целей его использования и вида собственника. С этой целью будет введен ряд понижающих коэффициентов. Это может зависеть, в частности, и от манеры вождения транспортного средства: проектом предусмотрена установка страховщиком на автомобиль клиента устройств, отслеживающих стиль езды.

Водителям будут предложены три варианта наполнения полисов с лимитами выплат до 2 млн рублей и будет предоставлена возможность заключать договор более чем на год.