Банк России выпустил проект указания ЦБ, который расширит условия получения прямого возмещения убытков (ПВУ) при ДТП, отменив ограничение на число транспортных средств, ставших участниками столкновения.

Документ должен вступить в законную силу в конце сентября 2017 года и значительно облегчить жизнь российским автовладельцам, однако последние уверены, что это очередной маневр страховщиков в торге за либерализацию тарифов по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО).

На сегодняшний день автовладелец может обратиться в свою страховую за возмещением ущерба после аварии в следующем случае: если участников ДТП двое, все они застрахованы по ОСАГО и кроме транспортных средств в аварии никто не пострадал.

Регулятор намерен отменить первое ограничение, расширив количество участников ДТП.

По мнению экспертов, нововведение может заметно усложнить жизнь страховым компаниям, что в свою очередь станет подоплекой к либерализации тарифов на ОСАГО, которая обязательно повлечет за собой скачок цен на полисы «автогражданки».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

ОСАГО при групповых авариях упростят