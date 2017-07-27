Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому комиссия по досудебному разрешению споров в ОСАГО сможет рассматривать новые споры между страховыми компаниями. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, комиссия, ответственная по возмещению убытков и, созданная Российским союзом автостраховщиков (РСА), будет рассматривать споры о возмещениях в течение 20 рабочих дней со дня поступления заявлений страховщиков. В случае если, последние будут не согласны с решением комиссии, спор будет направлен, как и прежде, в арбитражный суд.

Документ вступает в силу по истечении 30 дней после его опубликования.

«Для страховщиков этот порядок будет проще, удобнее и дешевле. Для РСА это опыт создания инструмента досудебного урегулирования, повышение статуса и повышение ответственности. РСА потребуется создать специальное подразделение и пополнить штат юристов», –– рассказал президент РСА Игорь Юргенс.

Причиной создания комиссии стало возросшее число исков о неисполнении соглашений страховых компаний по выплатам убытков. Принятый закон призван дисциплинировать страховые компании и способствовать осуществлению ими прав с учетом интересов друг друга. Нагрузка на судебную систему должна будет существенно снизиться.