Госдума приняла в третьем чтении закон о досудебном урегулировании споров между страховщиками при прямом возмещении убытков по ОСАГО, внесенный Верховным судом РФ, на пленарном заседании в среду.

Документ предусматривает создание Российским союзом автостраховщиков (РСА) комиссии для урегулирования споров между страховыми компаниями, которые застраховали гражданскую ответственность лиц, причинивших ущерб при ДТП, с одной стороны, и теми страховщиками, которые осуществили прямое возмещение убытков.

Комиссия будет рассматривать такой спор в течение 20 календарных дней со дня поступления заявления, за исключением нерабочих праздничных дней. В случае если комиссия не приняла решение в установленный срок или страховщик не согласен с ее решением, спор будет рассматриваться арбитражным судом после подачи искового заявления страховой компании, передает RT.

По мнению Верховного суда, введение порядка урегулирования споров, связанных с прямым возмещением убытков по ОСАГО до суда, будет дисциплинировать страховые компании и способствовать осуществлению ими прав с учетом интересов друг друга. Нагрузка на судебную систему будет существенно снижена.