Владельцы автомобилей смогут получить скидку 30% на госпошлину при регистрации транспортных средств через Единый портал госуслуг, сообщил замглавы управления надзорной деятельности ГИБДД РФ Роман Мишуров.

«При подаче заявления через Единый портал госуслуг и проведении платежа идет скидка — 30% от суммы госпошлины», — отметил заместитель начальника управления Госавтоинспекции.

Упрощенный порядок регистрации транспортных средств вводится приказом МВД России. Согласно тексту документа, желающим зарегистрировать автомобиль больше не нужно предъявлять полис ОСАГО. Кроме того, при подаче заявления через портал госуслуг автовладельцы могут предоставить автомобиль сразу в место его осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов.