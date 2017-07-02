Глава Госавтоиспекции России (ГИБДД) Михаил Черников заявил, что Госдума в настоящий момент рассматривает законопроет, в котором предлагается ужесточить наказание в отношении нетрезвых водителей, отказавшихся от медицинского освидетельствования. Об этом он заявил в интервью «Российской газете».

В качестве меры пресечения предусматривается увеличение штрафа и срока лишения водительских прав.

«Когда гражданин в состоянии опьянения садится за руль, это порой приводит к непоправимым последствиям. И здесь надо приложить все усилия, чтобы не допустить появления таких водителей на дорогах», — отметил Черников.