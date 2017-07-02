Подготовленные поправки в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают ответственность за опасное вождение. Об этом глава Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал в интервью «Российской газете», которое будет опубликовано 3 июля.

Глава ГИБДД напомнил, что понятие опасного вождения уже введено в ПДД, однако ответственность за это нарушение пока не прописана. Проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях восполнит этот пробел.

«Мы с коллегами будем работать над этим проектом и добиваться в дальнейшем того, чтобы инспектор ДПС мог применять новые положения КоАП правильно и без лишних конфликтов с участниками дорожного движения», — рассказал Михаил Черников.

По его словам, административное воздействие станет одной из частей профилактики.

«Самое главное, на мой взгляд, — убеждать участников дорожного движения, что они не одни на дороге и от их поведения зависит как собственная жизнь, так и жизни людей, которые их окружают», — подчеркнул глава ГИБДД.