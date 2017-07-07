Новый закон о натуральном возмещении по ОСАГО повысило убытки страховых компаний, вопреки всем ожиданиям.

Представители крупнейших игроков страхового рынка — «АльфаСтрахования» и «Ингосстраха», а также источник в компании «РЕСО-Гарантия» рассказали «Известиям» об ущербе, который принес вступивший закон о компенсациях по ОСАГО.

«В 2016 году убыток всего страхового рынка по ОСАГО составил 60 млрд рублей. По итогам же этого года мы не только не ожидаем снижения убыточности — скорее всего, убытки увеличатся», –– рассказал представитель компании «АльфаСтрахование» Юрий Нехайчук, посетовав на недоработки закона о натуральном возмещении.

Помимо страховщиков, недовольны законом и автодилеры, которым приходится ремонтировать автомобили не по рыночным ценам, а по тем, которые рекомендует Российский союз автостраховщиков (РСА).

По словам первого зампреда Банка России Сергея Швецова, урегулировать ситуацию поможет либерализация тарифов ОСАГО.

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Натуральное возмещение повысило убыточность ОСАГО