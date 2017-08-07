Член независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии Карла дель Понте покинет свой пост, передает Blick.

«Я покидаю комиссию, которая не подкреплена никакой политической волей. У меня нет силы, пока Совет безопасности ничего не предпринимает», — заявила дель Понте.

Также она добавила, что все стороны конфликта в Сирии на стороне зла.

Независимая международная комиссия ООН по расследованию в Сирии с 2013 года расследует нарушения международного права, военные преступления и преступления против человечности.