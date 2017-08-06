Представитель объединенного штаба коалиции, возглавляемой США, заявил, что использование белого фосфора в Сирии обусловлено законами вооруженного конфликта.

По его словам, снаряды с белым фосфором используются для создания дымовой завесы и задымления. При этом коалиция учитывает любой возможный побочный эффект для мирных жителей и гражданских построек, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что коалиция во главе с США нанесла авиаудары по госпиталю и жилым районам сирийской Ракки, использовав фосфорные бомбы. СМИ сообщали о десятках погибших мирных жителей.

Официальный Дамаск осудил действия коалиции, обвинив ее в нарушении международного права применения фосфора и нанесении авиаударов по жилым кварталам. Соответствующее послание было направлено в Совет безопасности ООН.