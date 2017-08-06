Сирийский МИД назвал бомбардировку Ракки коалицией с США во главе вопиющим нарушением международного права. Соответствующие письма Дамаск направил в Совбез ООН и организации Антониу Гутерришу, сообщает «РИА Новости».

В письмах отмечается, что бомбардировки жилых кварталов проводятся систематически, при этом используется запрещенный белый фосфор. Кроме того, сирийские власти вновь обращают внимание ООН на то, что коалиция действует на территории страны без разрешения ее официальных властей.

Также Дамаск утверждает, что за последние несколько дней в результате авиаударов коалиции в Сирии погибли более 50 мирных жителей.

В минувшую субботу коалицию обвинило в использовании фосфорных бомб местное отделение Красного Полумесяца. Гуманитарная организация сообщила о попадании более 20 бомб в госпиталь, генераторы медучреждения и машины скорой помощи. При этом в больнице не было боевиков ИГ (движение запрещено в РФ).

На этой неделе коалиция представила обновленные данные о гибели мирных сирийцев и иракцев в результате ударов союзников. Так, утверждают в штабе операции «Непоколебимая решимость», с августа 2014 по июнь текущего года в двух странах от их бомб погибли 624 гражданских лица, обстоятельства гибели еще 424 устанавливаются.