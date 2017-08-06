Компания «Укртрансгаз» может быть технически не готова к прокачке газа из-за нежелания «Нафтогаза» инвестировать в ГТС Украины.

Ранее руководство «Укртрансгаза» обвинило «Нафтогаз» в том, что та отказывает в инвестициях в связи с рисками строительства Россией газопроводов в обход Украины. Это якобы может неблагоприятно отразиться на подготовке Украины к зиме, сообщил глава украинского минэнерго Игорь Насалик «Первому национальному телеканалу» Украины.

Насалик высказался в поддержку позиции «Укртрансгаза» и заявил, что «Нафтогаз» выполняет «бестолковую политику» в отношении транспортной системы, что может привести к негативным последствиям работы «Укртрансгаза». При этом министр энергетики Украины отметил, что пока энергетическая подготовка к зимнему сезона идет по плану.