Руководство Украины начало рассчитываться по долгам перед Международным валютным фондом. Национальный банк отчитался, что 4 августа были перечислены $450 млн по так называемой программе stand by 2014 года.

«Сегодня перечислили», — приводит слова представителя Национального банка Украины «Федеральное агентство новостей».

Украина в дальнейшем будет располагать кредитом на $17,5 млрд, которые получит в рамках новой четырехлетней программы МВФ. Эта программа заменит собой stand by от 2014 года.

В период с августа по декабрь 2017 года Украина должна вернуть МВФ около миллиарда долларов.