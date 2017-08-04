Министерство юстиции Украины осенью начнет процедуру ареста имущества «Газпрома» в других странах в счет штрафа, наложенного антимонопольным комитетом.

С таким заявлением выступил глава ведомства Павел Петренко, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на украинский СМИ.

«Пока не буду называть те страны, в которые мы можем обратиться, чтобы не было политических манипуляций со стороны России», — отметил Петренко.

Украинские власти обвиняют «Газпром» в злоупотреблении монопольном положением при транзите газа. В 2015 году антимонопольный комитет Украины наложил на российскую компанию штраф в размере $3,2 млрд.