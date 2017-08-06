Во Владимирской области восстановили движение по М-7 «Волга» после обрушения пешеходного перехода в районе 304-го км федеральной трассы. На месте происшествия продолжают работать дорожные службы, сообщает ТАСС со ссылкой на ФК «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

Ранее сообщалось, что из-за обрушения перехода в Вязниковском районе образовался большой дорожный затор. Пробка в направлении Нижнего Новгорода растянулась на 5 км.

Инцидент произошел днем в воскресенье. У деревни Пировы-Городищи оператор машины-манипулятора задел стрелой надземный пешеходный переход. В результате обрушения конструкции пострадали водитель грузовика и мотоциклист, оказавшиеся в этот момент снизу. В частности, фура Mercedes врезалась в упавший на дорогу обломок, кабину машины смяло от удара. Мужчина за рулем получил сотрясение мозга.

Дорожные инспекторы организовали временный объезд вокруг заблокированного участка трассы. В связи с происшествием проводится проверка.