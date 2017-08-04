Сроки начала работы моста Высокий на острове в Калининграде вновь сдвинулись. Техническое движение транспорта планируется открыть в конце ноября. Работы на переправе выполнены на 70%.

Вскоре будет объявлен конкурс на создание тоннеля, который соединит улицу Октябрьскую с набережной Ветеранов и Парадной набережной. Как передает Клопс.Ru, очередной срыв графика связан с административными процедурами. Напомним, жители Октябрьского острова в Калининграде с 22 мая оказались в транспортной блокаде. Помимо перекрытых мостов — Высокого и Деревянного — и двух съездов на остров закрыто сквозное движение транспорта по съезду с Московского проспекта на Вторую эстакаду со стороны Литовского вала. Ранее сообщалось, что обе переправы будут закрыты до октября.