Во Владимирской области на участке Горьковского шоссе упал надземный пешеходный переход, в результате пострадали два человека. Движение в этом районе перекрыто.

По информации «Интерфакс», рухнувшая на дорогу конструкция задела проезжающий мимо автомобиль, водитель которого получил травмы. Второй пострадавший находился внутри перехода.

Для ликвидации последствий потребуется время, о сроках восстановления движения на трассе «Волга» пока не сообщается.

По данному факту проводится проверка.