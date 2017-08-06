Под Владимиром рухнул надземный пешеходный переход, двое ранены
Во Владимирской области на участке Горьковского шоссе упал надземный пешеходный переход, в результате пострадали два человека. Движение в этом районе перекрыто.
По информации «Интерфакс», рухнувшая на дорогу конструкция задела проезжающий мимо автомобиль, водитель которого получил травмы. Второй пострадавший находился внутри перехода.
Для ликвидации последствий потребуется время, о сроках восстановления движения на трассе «Волга» пока не сообщается.
По данному факту проводится проверка.