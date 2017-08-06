Региональные управления МЧС по Ростовской области и Краснодарскому краю приняли решение о продлении штормового предупреждения из-за сильной жары.

«По данным Росгидромета, в Ростовской области в период 12 до 17 часов 7 и 9 августа ожидается опасное явление — сильная жара от 40 до 42 градусов выше нуля», — говорится в заявлении одного из ведомств, которое также предупредило о том, что последствиями аномальной жары может стать чрезвычайная пожароопасность.

Аналогичные меры приняли и в Краснодарском крае, где в ближайшие дни ожидается до +39 градусов.

Региональные управления МЧС призвали граждан быть бдительными, не находится в дневные часы под открытыми лучами солнца, носить головные уборы и пить больше воды.