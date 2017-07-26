В Ростовской области днем в четверг и пятницу прогнозируется жара, температура воздуха достигнет 42 градусов. МЧС рекомендует избегать открытого солнца и носить головные уборы.

Как отмечает RostovGazeta, жителям региона следует чаще пить прохладную воду. Также нельзя употреблять алкоголь и долго находиться в душных помещениях.

По прогнозам синоптиков, вторая половина лета в РФ будет умеренно теплой. В Центральной России ожидаются ливневые дожди и шквалистые порывы ветра. При этом на юге Сибири и в южных регионах Дальнего Востока возможны пожары — там прогнозируется сухая и жаркая погода.