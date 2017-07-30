МЧС предупредило жителей Кубани об опасности формирования смерчей на Черноморском побережье. Экстренное предупреждение было распространено пресс-службой главка министерства в Краснодарском крае.

«По данным ФГБУ «Северо-Кавказского УГМС», до конца суток 30 июля над Черным морем на участке Бухта Инал–н.п. Шепси имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в сообщении экстренных служб.

Ранее власти Анапы запретили купание на всех пляжах курорта из-за шторма. Сейчас в городе идет дождь, температура воздуха — 23 градуса тепла.