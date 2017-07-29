Торговое судно Anda, которое в субботу утром потерпело крушение в Черном море неподалеку от берегов Крыма, вышло в рейс из Керчи, проигнорировав штормовое предупреждение. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

«Есть информация, что судно вышло в море из города Керчь, несмотря на штормовое предупреждение, и из-за неблагоприятных погодных условий стало терпеть бедствие», — цитирует представительницу ведомства ТАСС.

По состоянию на 11.00 мск, по сообщению спасательно-координационного центра Росморречфлота Севастополя, спасены восемь членов экипажа сухогруза, пишет «РИА Новости». Судьба еще одного члена команды неизвестна.

В субботу утром в Черном море в нейтральных водах в 40 км от побережья Крыма опрокинулся сухогруз Anda под флагом Того. На борту находился экипаж из девяти человек — граждан Сирии и Индии. Сухогруз перевозил 24 тыс. т пшеницы.