В Кабардино-Балкарии возможны сильный дождь с градом и шквалистым ветром в ближайшие два дня. Об этом предупредили в пресс-службе республиканского управления МЧС России.

В штормовом предупреждении отмечается, что ожидаются «шквалы до 20-25 м/с, на реках подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема».

Также предупреждают и о возможных последствиях непогоды – прорыв дамб, подтопления, подмыв опор мостов и ЛЭП, а также повреждения дорог.