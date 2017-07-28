Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за ухудшения погоды на пятницу, 28 июля. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.

В ближайшие несколько часов ожидаются сильные дожди в ряде столичных районов, гроза и порывы ветра до 13-18 м/с. Предупреждение актуально до 21:00 пятницы. В ведомстве москвичам также рекомендовали без необходимости не выходить в непогоду на улицу, но в случае неизбежности – обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, сообщает телеканал «Звезда». Аналогичное предупреждение распространило и подмосковное управление МЧС.