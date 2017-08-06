Пассажирский поезд сошел с рельсов в итальянском регионе Трентино-Альто-Адидже. Примерно 80 пассажирам понадобилась помощь спасателей, чтобы выбраться из вагонов, сообщает ТАСС со ссылкой на AHCA.

В спасательной операции были задействованы более 200 сотрудников экстренных служб. Отмечается, ни один из пассажиров не пострадал.

Ранее на север Италии, где несколько дней стояла 40-градусная жара, пришел африканских антициклон. На Трентино-Альто-Адидже обрушился ураган, во время которого выпало более 100 мм осадков в виде дождя с градом. В горных районах области произошли произошло подтопления и оползни. Под массой грунта оказались некоторые участки железной дороги.

Из-за жары в Италии продолжает действовать «красный» уровень опасности. 4 августа на Сардинии был зарегистрирован годовой температурный рекорд. Столбики термометров на острове поднялись выше 50 градусов.