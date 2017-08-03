Министерство иностранных дел РФ предупреждает россиян, направляющихся в Италию, о «красном» уровне опасности.

Аномально высокие температуры зафиксированы в 26 итальянских городах, включая Рим, Бари, Милан, Флоренция и др. Температура воздуха в этих регионах уже несколько дней держится или превышает отметку в 40 градусов, пишет ФАН. По данным метеорологов, жара не собирается отступать и в ближайшие дни столбики термометров поднимутся до 42–43 градусов.

МИД Италии призывает жителей настоятельно выполнять рекомендации медиков и соблюдать особую осторожность при нахождении днем на солнце. Прежде всего это касается пожилых людей, страдающих рядом хронических заболеваний.