В итальянском городе Апеннины зарегистрирован самый жаркий день за летний период этого года. По данным метеослужбы, температура воздуха превысила отметку 40 градусов по Цельсию.

На острове Сардиния, а также в южной области Кампания, столбики термометров поднялись до 50 градусов. В связи с этим в ряде городов Италии объявлен «красный» уровень опасности, среди них Рим, Неаполь, Милан. Сильная жара настигла Италию в начале июня и не заканчивается по сей день. По информации синоптиков, рекордная температура продержится до конца недели. К 10 августа станет прохладнее, возможны дожди с грозами.

Жара затронула ряд регионов Европы, в 11 странах температура превысила отметку в 40 градусов по Цельсию, а в некоторых районах достигла 47 градусов. Метеорологи отмечают, что аномалия обусловлена мощной тепловой волной, пришедшей из Африки. В зоне риска также находятся Испания, Франция, Швейцария, Венгрия, Польша.