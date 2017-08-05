В Москве на территории района Филевский парк сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями.

Позже было установлено, что убитым оказался один из учредителей и генеральный директор «Океанариума», расположенного в одном из крупных торговых центров столицы. По данным следствия, неустановленное лицо умышленно совершило несколько выстрелов из огнестрельного оружия в мужчину. От полученных травм последний скончался на месте, сообщает Следственный комитет Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

В настоящее время ведутся работы по установлению всех обстоятельств случившегося, проводится комплекс мер, направленных на задержание преступника.