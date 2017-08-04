Полицейские выписали два штрафа закурившему во время полета пассажиру авиарейса, следовавшего из Москвы в Махачкалу, из-за которого авиалайнеру пришлось совершить вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод.

«После внеплановой посадки в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды был доставлен гражданин, выкуривший во время полета сигарету», — сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Как отметили в силовом ведомстве, мужчине были выписаны два административных штрафа за нарушение запрета на курение в специальных местах и объектах, а также нарушение требований пожарной безопасности на транспорте. В общей сложности мужчине придется заплатить штраф в размере до 3 тыс. рублей.