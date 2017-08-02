Московский суд вынес штраф на сумму 100 тыс. рублей авиакомпании «Победа» за незаконное требование к одной из пассажирок оплатить провоз рюкзака весом до 10 кг, передает в среду Московская транспортная прокуратура.

Сообщается, что пассажирка рейса DP458 «Чебоксары – Москва» имела при себе рюкзак, вес и габариты которого не превышали 10 кг и 75 см. Представители лоукостера попросили женщину оплатить провоз багажа, тем самым нарушив требования воздушного законодательства.

Как отмечает «Газета.ру», Арбитражный суд столицы подтвердил право пассажиров на бесплатный провоз небольших женских рюкзаков.