Рейсы из Москвы в Улан-Удэ планирует выполнять с осени низкобюджетная авиакомпания «Победа», которая входит в группу «Аэрофлот».

Как рассказал генеральный директор перевозчика Андрей Калмыков, компания заинтересована в рейсах Москва–Улан-Удэ, так как там есть проблемы с транспортной доступностью. Это как раз профиль авиакомпании, сообщает ИА FlashSiberia.

Сам рейс будет длиться около шести часов. При этом предоставлять питание на борту компания не сможет. Объясняется это тем, что с требованиями российского бухучета расходы на организацию питания в самолете превышают потенциальные доходы для низкобюджетной «Победы». Сейчас рейсы из Москвы в Улан-Удэ выполняют только «Уральские авиалинии» и S7 Airlines.